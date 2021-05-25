金門縣府23日公告自24日起規定入境鄉親和旅客須持3天內核酸陰性證明，若無法提供則於機場接受快速篩檢，但衛福部隨後在深夜發布新聞稿表示，此舉違法予以撤銷；快篩門24日上午更旋即遭拆除，縣長楊鎮浯見狀大發雷霆。對此，擁有台、美兩國律師資格的國民黨立委李貴敏分析，根據《傳染病防治法》第5條規定，地方採取更嚴格的防疫措施，並無所謂牴觸中央決定的法律問題，而只是對中央防疫措施的補充。

李貴敏25日接受香港媒體《中評社》訪問表示，衛福部新聞稿表示，金門「快篩令」違反《傳染病防治法》第37條第3項等相關法律規定，但其實《傳染病防治法》並不是中央怎麼說就要怎麼做，全部都要聽指揮中心指揮官的。李舉例，像美國疫情嚴重時每個州政府都各自有管制措施，這是所謂的「因地制宜」，只有執法違反中央規定時才能稱之「抵制」，不能因為地方設想較周全、完整，就說地方是違反規定。

李貴敏直言：「所謂跟中央不同就是違法，在法律上是錯誤的解釋，也站不住腳。」李指出，《傳染病防治法》第5條亦有規定，地方政府對港埠檢疫事項跟轄區特殊防疫需要，可採必要的防疫措施跟規劃；由此可見，指揮中心的規定地方政府當然要遵守及配合，然和卻能夠「因地制宜」，實施比指揮中心要求的更嚴的措施。

針對金門事件，李貴敏呼籲，疫情爆發期間民進黨常釋放一些片面、不完整的訊息，讓民眾產生混淆，希望指揮中心不要因為政黨的不同，就把來自各方不同意見或地方政府的主張，當作「中央公權力的挑戰」而予以杯葛，因為防疫畢竟是跨越行政區、跨越政黨門檻的重大議題，保障人民的權益與生命安全才是最重要的。

(中時新聞網)