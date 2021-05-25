新北市教育局推出「新北數位學院online go」計畫，搭配「停課不停學 學習送到家」線上學習資源，將陸續在各校建置課程資源庫，提供跨校資源共享，協助教師線上教學。（新北市教育局提供）

新北市教育局推出「新北數位學院online go」計畫，搭配「停課不停學 學習送到家」線上學習資源，將陸續在各校建置課程資源庫，提供跨校資源共享，協助教師線上教學。（新北市教育局提供）

全台各級學校停課，新北市教育局近日推出「新北數位學院online go」計畫，搭配「停課不停學 學習送到家」線上學習資源，打造全國首創教師網路共課，提供各項數位教學操作簡報，可達到資源共享、課程開放，降低教師負擔，提升教學效能。

教育局指出，網路共課計畫提供「新北數位學院」教師線上教學增能，除了提供「教學篇」和「工具篇」各項數位教學操作簡報，以簡單易懂的方式協助教師進行線上教學，未來將陸續建置FUN課程資源庫，由局端找尋優質網課教師，開啟線上課堂，建置各校線上錄製課程資源庫，提供跨校資源共享。

教育局表示，在偏鄉跨校課程共享部分，這2年不僅有教師實體研習課程，也發展出跨校線上共備課程，建置五校英語每周一句學習網站，在停課不停學期間早已超前部署；以貢寮區國小策略聯盟為例，從2014年已陸續邀請教育部夢N的國語文主力云團隊進行跨校共備，加入混齡教學及公開課機制，2019年開始規劃均一平台、學習吧、google系列化教師課堂教學研習，購置師生chromebook及線上直播設備，備足軟硬體線上教學實力。

教育局長張明文表示，孩子的受教學是新北最高準則，教育局每周召開線上會議，進行實務教學調整，新北數位學院有提升教學效果、促進教師共備共學、降低網路資源消耗等多項優點；未來新北網路共課計畫，將鼓勵教師跨領域、跨校跨區策略聯盟、甚至以線上城鄉交流、國際姐妹校課程共享方式進行，授權學校彈性自主，以單一教師上線授課，運用社群教師多元協作方式、社群合作共備，減輕備課壓力，也透過觀摩交流，讓教師同儕可激盪出更精彩的教學火花。

教育局表示，停課不停學期間已充分授權各校以彈性多元方式進行創意教學，新北數位學院online go是教師線上教學的百寶箱，學校可同步集結成為線上課程資料庫，提供後續長期運作的教學資源。相關資源請至教育局停課不停學專區查詢。

(中時 )