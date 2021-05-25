有些男人外表成熟了，但內心依然長不大，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，水瓶座、射手座、雙子座、巨蟹座的男人無論年紀多大，都像個少年一樣幼稚，如果想要跟他交往，甚至踏入婚姻，要有包容他一輩子的心理準備。

▍1.水瓶座

水瓶男對任何人事物都充滿好奇心，到老都不會改變，他常常很專注的思考一些莫名其妙的問題，而且真心的感到很困擾，例如會煩惱自己哪時候可以暴富然後買無人島，當他在思考這些事情的時候，往往就會陷入自己的世界裡，無論女友如何呼喊都很難回神，此時女生可能會以為他已經不在乎自己了，甚至以為他出軌了，其實他只是在神遊而已。如果另一半願意尊重他這些天馬行空的想法，包容他到老都這麼幼稚，他也會給予尊重，並與另一半分享腦中千奇百怪的世界。

▍2.射手座

大部分的男人在婚後會自發性的產生責任感，為了這個家庭不再把自己的快樂擺第一，但射手男到了婚後依然很重視快樂和自由，他們雖然可以扛起責任來照顧家庭，但依然希望能保有自己的自由空間，也很重視追求快樂，就像無憂無慮的少年一樣。射手男婚後的生活重心依然在自己身上，如果不讓他追求自由和快樂，他會覺得度日如年，每天都很枯燥又壓抑，所以他需要一個願意跟他一起瘋、一起玩的對象，到老都像個少年。

▍3.雙子座

雙子男會在他人面前裝成熟，旁人看起來會以為他很老成，其實他內心一直都像個少年一樣幼稚，這一面只會在他的另一半面前展現，兩人獨處時可以發現雙子男情緒起伏很大，內心有什麼想法全都寫在臉上，心情低落、想哭的時候希望女生可以哄他、照顧他，雙子男在另一半的眼前完全藏不住真實的情緒和想法，他這一面也讓他到老都看起來像個少年。

▍4.巨蟹座

巨蟹男和雙子男一樣都是雙面人，巨蟹男在外看起來穩重又體貼，私底下和另一半相處的時候卻顯得很幼稚，他對感情很沒有安全感，害怕失去女友的愛，甚至還會因為怕失去女友，在沒有考慮很多的狀態下就貿然求婚。巨蟹男內心其實很敏感脆弱，非常依賴另一半，如果兩人爭吵，他會變得更幼稚，會拒絕溝通、打冷戰，還看起來很委屈的樣子，到老都一樣。

(中時新聞網)