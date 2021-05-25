疫情嚴峻，病房吃緊，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥25日指出，為讓病房能有效利用，確診住院病患距離發病或採檢日達10天以上、且經檢驗Ct值大於30者可以出院，並自主健康管理7天，Ct值經檢驗仍小於30者則轉到集中檢疫所收治，各醫療院所依此原則處理。

陳宗彥表示，雙北市室針對專責病房原先有一人一室收治病患的規範，如果醫院確有困難，由防治網地區指揮官視住院的必要性、急迫性及醫療量能彈性調整。

陳宗彥進一步指出，如果是需要血液透析的確診病患，將集中收治在台北市立聯合醫院和平院區及三總醫院松山分院，隔離不限一人一室，由衛生局督導盡快制訂相關作業流程，為利病患收治，協助清空專責病房清空速度。

陳宗彥說，病床數在500床以上的醫院必須在28日前將10分之1病床開設為專責病床，專責ICU則由醫學中心、準醫學中心開設至少20床。

其他重度及急救責任醫院，陳宗彥指出，以至少10床為原則，以區域為單位設置規畫。另外，為避免重度急救責任醫院排擠重症者的就醫診治，他呼籲新竹縣、雲林、嘉義即刻進行備援醫院的指定工作。

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