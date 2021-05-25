日前PTT上有人鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，稱這是影響防疫和國家安全的認知作戰攻擊行為，但卻有PTT鄉民揪出，這根本是立場親綠的前記者林瑋豐在自導自演，還有網友發現林的太太還是民進黨網路中心副主任！林瑋豐隨後也在臉書上承認，對所有自以為有趣的反串留言表達歉意。而昨(24)晚更有網友挖出，其妻子楊敏曾在網路上痛罵蔡英文「通篇幹話，去死吧」，讓人傻眼表示，妳這樣罵你們老闆，她知道嗎？

王定宇昨日在臉書表示，中國的認知作戰動到疾管署的「疾管家」上，利用偽造對話方式，交棒給PTT、臉書，發動攻擊，結果PTT就開始鼓吹大家移除、封鎖疾管署的帳號。對此已經要求相關單位盡速查處這些影響防疫及國家安全的認知作戰行為。未料晚間卻出現大逆轉，有PTT網友發現，長期在PTT上反串親中的帳號bj26bj，本人身分是在眼球中央電視台擔任寫手的林瑋豐，而林瑋豐的妻子是民進黨媒體社群中心副主任楊敏。

八卦板前版主長男次男貼出楊敏過去的發言紀錄。(圖/翻攝自長男次男臉書)

而前八卦版版主「長男次男」更在臉書發文指出，楊敏在2017年更在一篇報導蔡英文生育相關政策的文章中，留言痛罵「通篇幹話，去死吧」，這讓該網友傻眼表示，原來民進黨黨工是這樣子批評自己主子的，你這樣罵妳家老闆，她知道嗎？

該貼文引發網友討論，表示「這些反串到底是躁鬱症還是憂鬱症」、「這一對夫妻過得很辛苦」、「這種吃裡扒外的不處理一下嗎，笑死」、「這些人嘴巴上說同島一命，結果底下拼命扯後腿，真是難過」、「最可怕的是，不曉得倒底還有多少這樣反串的人，誤導大家，激起對立」；不過長男次男也在該文中表示，楊敏當時對蔡英文政策的批評也有可能不是反串，「因為畢竟有小孩的都知道蔡英文的整個生育政策就是幹話」。

親綠寫手林瑋豐反串抹黑「疾管家」罰不罰？ 指揮中心：已交刑事局查辦

(中時新聞網)