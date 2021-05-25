宜蘭縣政府今天（25日）召開線上縣務會議，各局處著重在各項防疫作為，文化局報告時提及，蘭陽博物館有一名外包工被匡列，因此文化局已請32名員工居家辦公，同時展開清潔消毒作業，目前32名員工健康狀況良好。

文化局長呂信芳指出，該名被匡列自主健康管理的工人，是蘭博外包廠商的園藝工人，平常都在蘭博館區外工作，23日文化局獲通知，其哥哥的友人從新北市到宜蘭，因事後該名友人有症狀、疑似確診，被列居家隔離。據了解，該名友人昨確診。

呂信芳表示，雖然該名外包工都在館外工作，但也可能會到館內使用洗手間，因此針對可能或間接接觸的32名員工安排居家辦公，32名員工並非衛生局匡列對象，但文化局謹慎起見、超前部署要求居家辦公。

他表示，蘭博從5月中到6月8日未對外開放，未影響到其他民眾，也因為蘭博未對外開放，蘭博有57名員工，其中32名員工居家辦公後，對蘭博館藏整理等工作影響不大。

衛生局長徐迺維表示，宜蘭的疫情從5月11日到現在已經2周，目前縣內有41人確診，但型態已經從群聚變成與雙北密切交流造成的感染，呼籲縣民若非必要，就盡量待在家裡，外出也請落實戴口罩等防疫作為。

(中時 )