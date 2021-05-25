日本學者模擬試算東京奧運對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，結果顯示，東奧若使人潮增加1成，9月時東京都單日新增確診病例將比停辦東奧多1400多例。

日本放送協會（NHK）報導，東京大學經濟學研究所暨經濟學系副教授仲田泰祐與特任講師藤井大輔的研究團隊，以到5月16日為止的資料，對將於7月舉辦的東京奧運如何影響疫情進行模擬試算。

模擬條件設定為目前正在實施的緊急事態宣言延長到6月中旬，日本國內每天接種疫苗60萬劑。此外，東奧期間，從外國赴日的外國選手與相關人士等為10萬5000人，其中一半有接種疫苗。

模擬結果顯示，奧運期間赴日外國人對日本疫情的影響，直接造成東京都內確診病例每天約增加15例左右。

若停辦東京奧運，模擬到9月第一週時，東京都單日新增確診617例。

但若東奧照常舉辦，奧運期間民眾出門加油、經濟活動熱絡，導致人潮增加約10%的話，東京都9月第一週將會單日新增確診達2024例，比停辦東奧多了1407例；若人潮增加約2%，則東京都9月第一週單日新增858例，比停辦東奧多200多例。

另外，這次模擬並未將傳染力強的印度變異病毒株影響納入。

仲田泰祐指出，若東奧如期舉行，徹底控制人潮非常重要，要是沒有成功控制人潮，將會導致疫情再度急速擴大，恐怕又將實施緊急事態宣言，從中長期來看，對經濟相當不利。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100525

(中央社)