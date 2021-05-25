一名女網友在臉書社團《爆料公社》發文，表示沒收到網購的千元藥妝商品，疑似被外送員A走，外送平台卻回覆「已送達」不處理、不退費，讓她不知該如何是好。眾多網友建議她報案，女網友稱本來要報警，卻擔心出門有染疫風險而放棄；有人認為沒那麼誇張，女網友無奈自曝原因：「我這邊板橋是重症區」。

女子表示22日經由外送平台訂了藥粧店的維他命類商品共1025元，並指定「放4樓的門口」。但她遲遲未收到商品，查詢訂單竟發現「已送達」，向外送平台反應，該平台回覆外送員已依照女子的指示把商品放在指定地點，但女子查看外送員回報的已送達的照片，明明就是「馬路旁」，讓她相當傻眼。

不少網友都建議女子報警，或是打電話叫信用卡銀行不要撥款，不過該女子回覆，自己的信用卡銀行表示一定要有報案三聯單，「本來要報警，但是現在疫情好嚴重，如果出門報警備案不幸染疫，我就對不起家人了，權衡之下，只好放棄，打算自己吸收了」。

網友認為「有這麼衰嗎？」，該女子無奈表示「我這邊板橋是重症區」。

另有網友也分享自己的經驗：「我之前的情況完全跟你一模一樣，買了4000多塊小三美日的東西，刷卡付錢的，沒領到後也是報警，警察有到警衛室來，但說這屬於民事，無法幫忙，我說那如果是偷竊或侵占呢，他說因為沒有照到他有把那一整袋拿走，通常無法定罪，因為法律講求證據，然後後來我跟管理員調監視器，發現外送員倒著走進電梯，人也是戴口罩戴安全帽，出門口之後，因為我家門前的監視器壞了沒照到臉，應該是預謀私吞！我打電話給外送員，他說因為我沒接電話直接把我東西丟在路邊了，那時我很笨還真的騎車出去找，結果後來也沒找到，結論應該是外送員私吞了4000多塊的東西，最後熊貓客服也沒有退款給我，但是照外送平台的規定-如果是超市買了東西（不是食物的話），沒有聯絡到買家，必須把東西送回店家，學到教訓就是再也不要綁信用卡在外送平台上」。

(中時新聞網)