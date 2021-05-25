民進黨立委王定宇昨（24）日在臉書指出，發現PTT八卦版有帳號狂洗版，鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，他已經要求相關單位儘速查處。不過事後證實，整起事件是由民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐一手操作、自導自演。對此，王定宇今作出最新回應，他認為，用「反串」來突顯問題，確實不可取，「該怎麼辦就怎麼辦」。

事情爆發後，昨晚林瑋豐在臉書道歉，坦承以PTT帳號bj26bj，在個人臉書張貼PTT八卦板標題截圖，猜想並批評使用者政治傾向，自認反串留言，反諷惡搞意味十分明顯，不會被當作真實立場，但確實有多則內容不當，例如拿工人開玩笑，為此深感抱歉及後悔。他也說，一切言責自負，絕無任何被盜帳號情事，不需為此猜想或護航。

林瑋豐昨在臉書坦承反串並道歉。（圖／摘自林瑋豐臉書）

王定宇今在臉書表示，除了這個「反串」之外，還有惡意山寨「疾管家」等重要平台，然後再透過這些被山寨的平台丟出「惡意假訊息」，在各個社群平台發動假消息攻擊，企圖混亂台灣防疫腳步，甚至發動退訂正版疾管家，這些事情都是真實存在的，甚至在運用擴大這個「反串」事件，企圖掩蓋住某些確確實實的攻擊，背後推波助瀾的某些組織性帳號，也有很清楚的脈絡，這些也應該是該怎麼辦就怎麼辦。

防疫指揮中心「疾管家」使用者即將達800萬人，王定宇指出，這是台灣防疫非常重要的資訊平台，也是這波攻擊的主要對象，其他還包括用山寨台灣媒體電子報，發佈台灣因疫死亡2萬人假消息、惡意散播假的確診個案足跡、惡意散播國家重要人物確診假消息、假造醫療紀錄、冒充防疫醫師散播謠言等具體案件。

面對這類「認知作戰」攻擊，王定宇認為，應不分朝野政黨，要求查出真實的攻擊者，不是用「反串」個案的煙霧，去掩蓋真實的威脅，更不該利用事件搞政治鬥爭。

親綠寫手林瑋豐反串抹黑「疾管家」罰不罰？ 指揮中心：已交刑事局查辦

(中時新聞網)