工人日前工地脫罩透氣，抱怨遭警員開罰。（圖／翻攝自爆料公社）

三級疫情警戒期間，民眾外出一律要戴口罩，卻有人遭舉發未戴口罩不服，像鑰匙店老闆在店裡脫下口罩吃飯、車內脫罩抽箊、路邊抽菸，都被開罰，還有工人汗水淋漓脫下口罩喝水，被目擊也挨譙，於是有人代工人發聲感嘆想問，現在超商、餐廳都不能內用，那麼到底工人要到哪裡吃飯？才不會被當成是防疫破口。

一名網友在「爆怨2公社」發文表示，他看到有人指責滿臉通紅、汗水淋漓的工人，在路旁拉下口罩喝水、吃飯糰「現在疫情那麼嚴重還不戴好口罩，等到不可收拾就是你們這種人害的」，讓他看後於心不忍，就拿了3瓶冰飲給工人，希望對方心情可以好一點。

還有一名工人的妻子發文表示，老公本身容易結石，現在包括超商、任何商店，都不願外借廁所，每天只能戴著被汗水濕潤的口罩上班，現在連吃飯都要躲著人吃，讓她感到非常不捨。

針對工人戴脫口罩時機的問題，中央流行疫情指揮中心回應指出，工地工人要找到適當的地點用餐，並不是件容易，但只要在戶外保持社交距離，都可以脫罩吃飯、喝水，不過其餘時間都須戴上口罩。

自從中央宣布三級警戒外出一律要配戴口罩以來，陸續有民眾未戴口罩遭舉發感到不服，日前高雄旗山一家鑰匙店老闆，趁店生意清淡、沒有客人，便關門在裡面脫下口罩吃飯，結果被巡邏的警方看見，當場遭到舉發，氣得他向媒體投訴。

另有一名駕駛在車人脫罩抽菸被開罰，新聞曝光引起網友質疑是否矯枉過正，隔日中央宣布，容許車內一人抽煙，二人以上就需開罰。

(中時新聞網)