台灣民意基金會今公布最新民調；對於8月登場的反萊豬公投明天舉行，64％傾向投同意票，21％傾向投不同意票，同意票將比不同意票多43個百分點，同意票還比上次增加2.3個百分點，差距擴大到空前最大的地步，反萊豬公投將獲壓倒性勝利。

和上個月相比，民調發現，上次傾向投同意票者是61.7，這次增加2.3個百分點，而傾向投不同意票者上次是30.5％，這次卻減少9.5個百分點，

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這使得贊成與反對雙方的差距擴大到空前最大的地步，意味著民進黨政府在這項公投議題上續居於絕對的劣勢。

這次民調顯示，反萊豬公投如果明天舉行，結果發現：64％傾向投同意票，21％傾向投不同意票，3％尚未決定，6％不投票，6％不知道、拒答。

本次調查訪問期間2021年5月17-20日，以全國為範圍的20歲以上成年人；全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1082人、抽樣誤差在95％信心水準下約正負 2.98個百分點。

(中時 )