好市多又出包，食藥署今天公布最新邊境查驗結果，好市多自美國進口的酪梨再次因重金屬鎘超標遭攔下，近3800公斤全數退運銷毀，若一再違規，食藥署不排除要求暫停進口。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境查驗不合格產品名單，共有25項食品或食品容器具違規遭邊境攔下。

根據違規名單，好市多從美國進口的「MISSION酪梨」再次被驗出重金屬鎘超標，約3797公斤產品通通退運銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電話聯訪時表示，由於近期好市多從美國進口的酪梨一再出包，短短一個月已有6批違規，除了針對好市多進口的美國酪梨進行逐批查驗外，也要求於6月10日前提出預防改善措施，若違規狀況持續，不排除要求暫停進口。

除此之外，迪禾有限公司從中國大陸進口349組「大創廚具五件組韓國廚具組（韓國廚具組）」則因溶出試驗不符規定遭攔下。

陳慶裕解釋，食藥署會以4溶劑模擬常見的食品原料，以此測試食品容器具是否符合規定，測試發現，這款廚具組的煎鏟長時間接觸燒酒雞等含酒食物，可能溶出塑膠等原料，因此全數退運銷毀。

另外，知名違規業者還包括華陀扶元堂生藥科技股份有限公司，該公司從中國大陸進口的「菊花」被驗出農藥超標，多達885公斤通通退運銷毀，並未流入市面。（編輯：張芷瑄）1100525

(中央社)