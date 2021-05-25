亞系外資半導體庫存提出最新看法，認為先前市場擔憂智慧手機訂單削減恐衝擊市場的想法過於憂慮，因這會影響下游層面較多、上游較少，上游包括記憶體、MCU等定價環境還是有利，看好祥碩(5269)、信驊(5274)、群聯(8299)以及京元電(2449)等。

亞系外資表示，儘管市場近期對智慧手機需求、庫存風險感到擔憂，但全球半導體的庫存天數風險依舊有限。根據近期對晶圓產業的追蹤顯示，下半年庫存風險有限，近期是智慧機OEM廠削減訂單，而對上游，包括記憶體、MCU(微控制器)以及被動元件等定價環境還是有利，但價格上漲狀況恐在第四季恢復正常。

亞系外資也點名，展望下半年，偏向喜愛雲端、反周期的概念半導體個股，包括祥碩、信驊、群聯、京元電等，主要是因上述個股在上半年漲價受益較少，或是將受益於NAND週期的改善，下半年營收將勝上半年。

亞系外資表示，半導體供應商的庫存天數(DOI)第一季維持在低水位，整體半成品天數約落在84天，儘管類似過去水準，但汽車、電腦計算機相關卻遠遠低於季節性水準，惟通訊相關的在聯發科帶領下，第一季出現反彈，另外，代理通路的庫存天數仍處於低水位。

亞系外資預估，根據對供應鏈的調查顯示，第二季半導體庫存水位將增加，但恐只是第二季，下半年晶圓、顯示器IC的庫存風險仍有限，且不太用擔心最近的智慧手機訂單削減，因為這會影響下游較多，但上游較少。

(時報資訊)