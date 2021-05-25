國產(2504)南港開發案傳捷報，北市都更審議過關，約可分回4.6萬建坪，將規劃為A、B兩重建區段，最快2021年下半年取得建照。

國產南港大型開發案規劃為A、B兩重建區段，A區段為國產完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4,000坪、建築高度100公尺以上、樓高26層左右；B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓，樓高20層，國產負責興建完成後可分回部分商辦樓層，總計國產未來持有的商辦樓地板面積，總數共可達約4.6萬坪左右及約550個停車位，目前規劃地下5樓、地上26樓，B1到5樓大露台可做商場，5樓以上則為商辦，商場部分保留各種空間的彈性規劃，可以橫向做單層商場，也可以做垂直商辦。

國產建材實業建設總處總經理林(秋金)表示，南港都更案基地占地約6,500坪，台北市都市更新委員會已決議通過該都市更新事業計畫暨權變程序，預估開發總樓地板面積約6萬餘坪，並納入北市府「東區門戶計畫」範圍，預期整體開發的時程，在完成現階段進行的行政作業程序之後，最快2021年下半年取得建照，工期預計4年半。

(時報資訊)