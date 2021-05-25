全台水情持續吃緊，新竹預計6月起減量供水，耗水量較大的載板暨印刷電路板（PCB）產業遭外資預期影響最大。投顧法人則認為，大廠多表示「停5供2」用水尚足，若進一步限水將以水車支應，預期ABF載板現階段獲利改善可高於用水成本增加，預期衝擊不顯著。

ABF載板三雄股價不畏限水隱憂，跟隨大盤同步勁揚，逐步收復本波修正失土。景碩(3189)勁揚5.73％至101.5元，盤中維持逾4.5％漲幅。欣興(3037)開高後震盪走揚5.31％至109元，盤中維持逾3.5％漲幅。南電(8046)亦開高穩揚3.26％至333元，盤中維持逾2.5％漲幅。

多家外資近期出具報告，分析停水對台灣科技業影響，指出若竹科進一步停水，以PCB產業預期影響最大，機殼、連接器、EMS及手機供應鏈產業居次。PCB產業中又以欣興和景碩耗水比重高於南電，其次為臻鼎-KY。

投顧法人認為，PCB產業用水量確實較高，但大廠多表示已有儲水因應，「供5停2」階段用水尚稱足夠，若進一步限水將以水車支應。預期成本微幅增加，僅對成本高、毛利低的低階硬板影響最顯著，ABF載板現階段獲利改善幅度多可高於水成本增加，預期衝擊最不顯著。

在ABF載板三雄中，投顧法人最看好景碩，預估第二季營收維持季增5～10％，受惠ABF載板需求續旺、產能擴增30％，今年營收將維持雙位數成長。下半年天線封裝（AiP）需求增加，整體結構轉佳將使獲利重返正常水準，維持「買進」評等、目標價120元。

(時報資訊)