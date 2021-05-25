特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）發出推文表示，他正在和北美地區的比特幣礦工積極討論數位貨幣的永續性，受此激勵，周一比特幣價格強勁反彈。

根據Coindesk報價，目前比特幣上漲8.68%，為38415.21美元，24小時最低價為34468.33美元，最高一度站上39966.88美元，距離收復4萬美元大關僅一步之遙。

周一下午馬斯克在推特上表示：正在與北美比特幣礦工討論，他們承諾將發布當前和計畫中的可再生能源使用量，並將要求礦工們也這麼做，可能很有希望。

這則推文一出，幾分鐘內比特幣價格就漲破39,500美元，漲幅超過17%。

Microstrategy執行長Michael Saylor跟進了馬斯克的推文，稱他主持了一場馬斯克與部分比特幣礦工之間的會議，這場會議促成了「比特幣採礦協會」（ Bitcoin Mining Council）的成立，該組織將推廣環保的永續性。

馬斯克一向大力支持加密貨幣，過去一年來，其所作所為也多次帶動包括比特幣在內的數位貨幣價格大漲，不過他對於加密貨幣的推文和評論，也經常導致這些數位貨幣突然暴跌。馬斯克日前發出推文表示，基於環保考量，特斯拉將暫停接受以比特幣購車。

此外，中國與美國將收緊對加密貨幣的監管，亦使包括比特幣在內的虛擬貨幣近來價格陷入動盪。今年以來比特幣價格約漲35%，但與4月14日創下歷史高點64,895.22美元相比，已下跌近40%。

(時報資訊)