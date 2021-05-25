合庫金(5880)旗下合庫銀行搶先公股行庫將於本年5月31日發行可持續發展債券，發行金額新台幣10億元、5年期、票面利率0.40%。該檔債券將全數用於綠色投資及社會效益投資計畫，展現合庫落實責任投資，推動永續金融之決心。

因應全球永續浪潮，合庫銀行致力推動永續金融及落實環境永續目標，支持政府及產業籌集資金投入具社會及環境效益之投資項目，已於108年發行綠色債券新台幣10億元，將所募得資金貸放於106戶相關企業戶。本次發行可持續發展債券所募資金， 將用於再生能源、廢棄物回收處理或再利用、其他氣候變遷調適之綠色投資計畫，及循環經濟、綠能科技產業等，社會效益投資計畫則以減輕或避免因社會經濟危機所導致失業的計畫、可負擔的基礎生活設施為主。

合庫金控暨銀行雷仲達董事長表示，110年持續受到新冠肺炎疫情影響，更凸顯出全球永續金融發展的重要性，合庫積極運用金融核心職能擴大永續金融業務，並推動各項企業永續發展計畫，如成立跨集團氣候變遷相關財務揭露工作小組，評估氣候風險對公司財務影響，合庫銀行推出太陽光電專案融資貸款、都更及危老重建貸款、青年創業啟動金貸款等，並響應政府紓困、振興專案，提供受疫情影響的中小企業所需營運資金與員工薪資，協助企業度過艱困時期，更力挺「投資台灣三大方案」，提供資金以導引廠商在台投資並創造新的就業機會。

合庫金4月金控自結稅後純益為17.54億元，前4月累計稅後純益65.31億元，較去年同期大增近25%，每股稅後純益(EPS)為0.47元。受惠於台股大漲，今年合庫銀的金融商品收入進帳頗豐，較去年同期增加4.78億元。光是4月，銀行的股利收入就比去年同期多出1.5億元。

(時報資訊)