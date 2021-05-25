去年越南移工裴文宣日前深夜酒後，與曾發生衝突的同鄉黃姓、武姓移工吵架後遭毆打，他持菜刀砍死對方；歷審考量他非十惡不赦之人，所犯未達「最嚴重之罪行」，且坦承犯行有悔意，判處無期徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。

裴文宣與武、黃同在台南市一家紡織廠任職，他與黃男間因工作關係素有嫌隙，去年1月15日晚間他酒後前往宿舍與對方理論而發生口角，黃隨即電話聯繫武男，告知裴文宣酒後對其尋釁鬧事，武男於是前往裴的房間找他理論。

裴男與對方發生爭執，他從桌上拿起菜刀砍殺武男及黃男，他砍殺武男，致其多處穿刺傷，右側血胸及氣胸等傷害，裴轉而追趕前方往女生宿舍奔跑之黃男，持刀朝黃砍殺，致黃左頸動脈斷裂大量出血死亡，警方據報將裴男逮捕。

歷審考量裴文宣因遭被害人共同毆打成傷，才起意報復，而非無端殘殺無辜第三者，且他犯後坦承犯行，尚非毫無悔悟，不知自我反省之人，其惡性尚未達應與世永久隔離之程度，依殺人等罪判處無期徒刑，最高法院駁回上訴確定。

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(中時 )