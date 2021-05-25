台灣疫情持續升溫，在第一線的醫護人員非常辛勞，女星郎祖筠昨就在臉書分享，外甥女是醫護人員，並曬出2張醫護人員工作照，但照片被網友揪出，圖片來源是來自印度和寮國的醫護人員照，面對網質疑，郎祖筠稍早則在臉書強調，外甥女是真有其人「我可以接受誤用圖片的責罵。但我不說謊騙人」。

郎祖筠昨在臉書表示，外甥女是醫護人員，郎祖筠也曬出2張醫護工作照，一張是雙手被汗水浸溼到滿是皺紋，另一張則是醫護人員脫下防護衣、整件衣服濕透黏在背上，讓郎祖筠直呼心疼，不過照片卻被網友揪出，濕背照是去年4月的印度衛生部門照，而雙手皺紋照則是一名寮國醫護人員在今年4月發出。

面對質疑，郎祖筠事後修改發文，並把濕背照換下，改成醫護人員穿防護衣工作照，而郎祖筠今（25日）早則在臉書說明：「現在是醫護抗疫非常辛苦的時期，我從姊妹那兒收到照片，單純的出發點只是與心疼外甥女及全國醫護人員」，郎祖筠也強調，外甥女是真有其人「我可以接受誤用圖片的責罵。但我不說謊騙人」。

郎祖筠臉書全文。（圖／取材自郎祖筠臉書）

郎祖筠日前就曾因疫情發言引發爭議，在2週前疫情剛爆發時，中央流行疫情指揮中心把疫情警戒調整到第二級，藝文活動紛紛喊卡，身為春河劇團創辦人的郎祖筠，則在臉書直言：「防疫是很重要，但繼續打擊藝文團體，乾脆大家倒閉，都不要做了。」郎祖筠發言引發批評聲浪，而她事後也為此發文道歉：「個人不該因心疼團員努力付出，而情緒性地公開發表不利防疫的文章，造成大眾及媒體的關注，已深深自省。」

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(中時新聞網)