今明兩天國軍進駐員林進行大清消。（吳建輝攝）

該店在15日宣布八大行業停業後，疑似有偷偷營業行為引發網友撻伐，氣憤的留下負評，一夜間評價僅剩1.8顆星。（翻攝google地圖／吳建輝彰化傳真）

有網友湧入google地圖留言表示，是不是「夜釣~比較新鮮」、「都3級不能營業了，結果還收台北下來的」，「良心在哪裡啊店家」、更有網友很酸這根本是「有毒的海鮮」、「養生會館都不養生了」。（翻攝google地圖／吳建輝彰化傳真）

彰化縣新冠肺炎疫情連環爆，從溪湖、埔心、永靖擴散開來，目前確診人數已達96人，24日縣府宣布6名確診個案都來自員林秀妃養生會館，員林公所不敢大意三度針對秀妃大清消；而該店在15日宣布八大行業停業後，疑似有偷偷營業行為引發網友撻伐，氣憤的留下負評，一夜間評價僅剩1.8顆星。

由於該店在15日3級宣布八大行業停業後，夜晚燈火通明，疑似有偷偷在營業，就有網友湧入google地圖留言表示，是不是「夜釣~比較新鮮」、「都3級不能營業了，結果還收台北下來的」，「良心在哪裡啊店家」、更有網友很酸這根本是「有毒的海鮮」、「養生會館都不養生了」。

員林市長游振雄表示，今明兩天國軍進駐員林進行大清消，路線也與國軍弟兄開過會議討論底定，全員林每個大街小巷都會做一個完整的消毒，而這兩天民眾最關心的依然是員林養生館確診案件，今天公所第三次派員消毒，希望能安定民心。

游振雄強調，中央15宣布3級八大行業停業後，就有事先將員林相關場所進行消毒，而先前檢疫人員到養生館帶走6名確診者，民眾議論紛紛時，公所也先安排例行性消毒，來安定附近居民的心。

游振雄說，從昨天開始，就有大批民眾湧入員基醫院做篩檢，到今天排隊情況依舊，也呼籲自5月1日至23日間，曾前往這家店的民眾，務必主動通報採檢，這段時間也請大家做好自身防護，共同對抗疫情。

(中時 )