喜愛吃酪梨的朋友要特別注意！食藥署今天公告最新的邊境查驗不合格名單，赫見知名美式賣場好市多販售的「MISSION酪梨」重金屬殘留超標，總計3796公斤必須全數退運或銷毀，對此食藥署指出，這已是好市多連續三周被驗出酪梨重金屬殘留超標，業者必須在6月10日前繳交預防改善計畫書，若持續違規不排除暫停業者引進相關產品。

其實早在半年前食藥署就已查獲好市多另一款酪梨「INDEX FRESH」有6批不合格，而這半年內業者又有多次不合格紀錄，因此自上周針對好市多啟動逐批抽驗，沒想到發現MISSION酪梨連續三周都被驗出重金屬超標。

食藥署指出，MISSION酪梨今被驗出含有重金屬鎘0.07mg／kg，超出法規標準0.05mg／kg，本次查獲的3796斤需退運或銷毀。

對此，食藥署表示已在5月10日發函好市多，要求一個月內繳交預防改善報告書，未來若仍被發現違規，不排除暫停好市多進口酪梨。

(中時 )