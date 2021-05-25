疫情嚴峻，全台進入三級警戒，政府近期也祭出鐵腕對不戴口罩者開罰，不過花蓮縣議員張美慧卻發現，自閉症、精障者、失智者等某些身心障礙族群在配戴口罩確實會產生某些問題，希望警方不要強制開罰這類病患，更呼籲政府提出可遵循的因應之道，減少照顧者的壓力。

張美慧在臉書上指出，有自閉症兒家長向她反映，自閉兒固著性很高，要花非常多時間去建立他們所謂的規則；「戴口罩」這件事，有些可以教導學會，有些教不來，一戴就扯掉，如果需要外出就醫治療，或者一定要帶著出門，未戴口罩就會被罰。

自閉兒母親說，孩子口罩戴不到5秒就會扯掉，如果再戴一次，孩子就會抓狂，但不想成為社會負擔，仍很努力地教孩子要戴口罩，希望社會大眾能有更多的同理、包容與理解。

張美慧說，依現階段防疫標準，不戴口罩出門的確會招來異樣眼光，也可能形成防疫破口，但如有就醫、就診需求，仍得出門，經詢問縣府社會處後，得知目前門諾會黎明社區服務中心樂道作業所有提供完整的居家引導自閉症者戴口罩的方式。

不過，她發現除自閉症者易因觸覺敏感及尚未建立戴口罩習慣不願配戴外，失智者、智障者、精障者、亞斯伯格症者等也有相同困擾，她相信這些問題不會只出現在單一縣市，希望中央防疫會議能彙整各縣市政府、專家學者、警方意見，提出可遵循的因應之道，避免身障族群被污名化。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠坦言，有太多細節是防疫措施無法逐一因應的地方，目前通則就是「大家出門都要配戴口罩」，若身心障礙者要出門，陪伴者需負起照顧責任讓他們戴上口罩，她也希望民眾不要因此捕風捉影，目前最重要的就是關注自己是否有把口罩戴好，做好相關防疫措施，增加自己的保護力。

(中時 )