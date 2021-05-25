新北市中和警分局24日查獲有2家網咖業者疑似偷營業，警方將相關資料報請市府裁罰，是否有營業事實將由經發局認定。（中和警分局提供）

新北市中和警分局24日查獲有2家網咖業者疑似偷營業，警方將相關資料報請市府裁罰，是否有營業事實將由經發局認定。（中和警分局提供）

中和某網咖2度遭查獲偷營業 業者辯稱：員工打掃兼挖礦

全國疫情升溫、三級警戒，新北市政府下令八大娛樂業者暫停營業，位於新北市中和區民享街某網咖18日已遭中和警分局查獲疑似偷營業，豈料，24日再度被警方查獲店內有5人，雖業者稱是員工打掃兼挖礦，警方仍將相關資料報請市府裁罰，是否有營業事實將由經發局認定。

國內疫情嚴峻，新北市長侯友宜12日宣布全市八大娛樂場所包括網咖、電子遊戲場等，全部暫停營業。

中和警分局18日查獲中和區民享街某網咖門戶大開，雖店內雖無顧客，但所有機台都處於待機狀態，且尚有2名服務人員在店內，疑似有營業情況，警方依法蒐證報警市府裁罰。

豈料，中和警分局24日再度前往查緝，此次大門緊閉，但警方敲門後隨即有店員前來應門，入內後發現有5人在店內且電腦處於待機狀態，雖業者辯稱為員工，來電內打掃清潔兼採礦「並無營業！」警方同樣蒐證報請市府經發局後續認定裁罰。

此外，警方24日也在中和區中山路三段某網咖查獲疑似有偷營業情況，店內有3人在場，且電腦處於待機狀態，店家也辯稱於內部打掃並使用電腦挖礦，同樣報請市府經發局後續認定裁罰。

中和警分局呼籲，三級警戒外出時須全程佩戴口罩、保持社交距離，避免前往密閉空間及易造成群聚感染的場所，休閒娛樂場所業者必須暫停營業，嚴防疫情擴散，以降低感染風險，若有相關違規情事，一定嚴格稽查蒐證，並移請主管機關裁罰。

經發局指出，公告8大類具防疫風險之營業場所，自即日起至5月28日禁止營業，違反規定且拒絕改善者，得依違反《傳染病防治法》處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

(中時 )