基隆某醫院傳出人員確診，基隆市長林右昌證實，確診者是行政工作人員，非醫護人員，不屬於院內感染，目前匡列50人採檢，48人陰性，2人等待檢驗報告。

據了解，醫院昨天立即封閉1出口進行消毒作業，並將所有急診室醫護人員進行篩檢；今早市政府舉行防疫記者會，林右昌表示，確實有一間醫院人員有疑似確診狀況。

林右昌說，確診者為行政工作人員，並非醫護人員，不屬於院內感染，目前已經匡列50人進行PCR檢測，其中48人陰性，其餘2人正等待檢驗報告，此外，也派員前往執行消毒作業。

(中時 )