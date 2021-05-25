中央氣象局預報指出，受到今天鋒面影響，台灣北部、東半部地區及金門有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區及午後各地山區易有局部大雨發生，中央氣象局簡任技正伍婉華表示，如果監測到有強烈對流雲系會帶來雨勢時，會發布大雷雨即時訊息，預估降雨今天深夜、明天清晨降雨會緩和。

氣象局也發布高溫資訊提及台南市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。台南地區朋友特別留意，南投、嘉義、高雄會有36度以上高溫出現，伍婉華提醒民眾外出時應攜帶雨具，中南部地區民眾則要適時補充水份。

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伍婉華說，明後兩天鋒面遠離，降雨機率較低，除了南部零星短暫陣雨其餘是多雲到晴的天氣；28日、29日受到西南風影響，中部、南部地區會有些局部的短暫陣雨或雷雨；下一道鋒面預估下星期天接近、周一影響，至於帶來的雨勢、是否能掖助中南部水庫等，則仍待後續觀察。

(中時 )