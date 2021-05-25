外縣市遊客不斷進入台東，引發民眾熱議，台東縣環保局隨即至確診者足跡消毒。（台東縣環保局提供／蔡旻妤台東傳真）

外縣市遊客不斷進入台東，引發民眾熱議，台東縣環保局隨即至確診者足跡消毒。（台東縣環保局提供／蔡旻妤台東傳真）

外地遊客不斷造訪台東，引發台東鄉親熱議，有1名來自屏東的確診者20日曾到台東縣大武鄉的寺廟，15日更有3名確診者到台東2日遊，且這些人到台東前已出現症狀仍出門；對此，台東衛生局長黃明恩表示，他們並非居家檢疫或居家隔離對象，因此無法可罰。

根據台東縣長饒慶鈴臉書表示，案4226的屏東確診者16日就出現全身倦怠、喉嚨癢症狀，並於20日下午曾開車到台東縣大武鄉北隆宮，這是在台東縣內唯一遊程。

而台東縣府26日晚間又公布，屏東3名確診個案於15日與友人駕車至台東旅遊，當日下午抵達台東市區森林公園、活水湖，晚間更在觀光夜市步行用餐後回飯店，16日至鹿野高台、並到池上用餐，在池上火車站、太麻里鄉中油加油站上廁所，顯示在台東旅遊足跡相當長。

這3名個案，其中案3479在14日由北部返回屏東老家，當時已有腹瀉症狀，在疫情嚴峻、且確診者已出現症狀的情況下，他們仍偕友人到台東旅遊，在網路上被民眾罵翻。

外縣市遊客不斷衝擊台東的防疫，引發鄉親熱議，紛紛在縣長饒慶鈴臉書建議封縣、在縣界設置量體溫站等；但黃明恩表示，封縣屬中央權責，另因尚有腹瀉、喉嚨癢等非體溫症狀，光是量體溫也無百分之百篩出染疫者，在縣界設置量體溫站的意義不大。

黃明恩指出，法律上只對居家隔離、居家檢疫者外出有裁罰規定，對於只有症狀的，則無限制行動，但為保護自己也保護別人，請有相關症狀者應速就醫，並且勿隨意移動。

(中時 )