近日疫情嚴峻，為配合政府防疫政策，家長及學童們都紛紛開啟遠距模式！全台家長面臨工作與照料家中孩童，陷入蠟燭兩頭燒，居家學習線上課程也使得孩童在家中使用3C保母如手機、平板、電腦等時間比平時更長。網路資安解決方案廠商趨勢科技，攜手教育部提供免費下載的「PC-cillin家長守護版」。同時，集結國內兒少專家學者建議分享「上網上課3要訣」，鼓勵親子共同建立正確的網路使用觀念！

【趨勢科技分享上網上課3要訣】

在資訊快速變化的網路環境中，家長與孩子都需要一起學習！趨勢科技分享「上網上課3要訣」，幫助親子常保持暢通良好的想法交流，共同擬定上網計畫並彼此提醒努力遵行，給予孩子在網路世界中保護自己的能力，用正確的態度面對網路世界中更多未知的挑戰。

趨勢科技提供「上網上課3要訣」，提醒父母聰明把關孩子網路使用安全，善用工具擁有健康安心的居家防疫時光。（趨勢科技提供／黃慧雯台北傳真）

＊要訣一：事前與孩子約定上網時間

在網路使用前進行親子溝通是最重要的第一步，家長需要與孩子達成「共識」設立界線並且一起遵守，共同制定明確的網路使用規則，例如什麼時候可以使用3C設備、每天或每週可以使用多長的時間等，透過親子討論取代限制使用的溝通方式，家長以身作則樹立好榜樣，孩子也能有參與感，為自己上網的情況負責，而不是被迫接受限制。

＊要訣二：安裝PC-cillin家長守護版

面對無疆界的網路環境，想要保護孩子遠離危險變得比過去更加困難，家長們更需要有方法，善用專業的網路安全工具，聰明應對各樣潛藏危機！趨勢科技與教育部合作的免費網路守護天使2.0「PC-cillin家長守護版」能佈建完善安全的上網環境，無論使用手機、平板或電腦，都能有效保護孩子避免接觸網路不當內容，並輔助學童建立良好的時間管理。此外，家長也可以善用「專家評量」功能，透過專業評估與建議了解孩子的網路使用狀況，究竟是正常使用或是過度使用網路，避免在溝通時給予過多逼迫與壓力。

＊要訣三：根據課程設定上網時間及網站過濾

因應疫情全國學校停課不停學，孩子線上學習和網路遊戲的時間界線更加模糊，接觸3C產品的機會比平常更高，網路使用時間也比平時上學日更長，接觸不良內容的風險也大幅增加。PC-cillin家長守護版「網站內容過濾」功能，能過濾不當網站內容，搭配年齡快速分級網頁與設置黑白名單，協助孩子避免連接到不合適的網站內容。此外，PC-cillin家長守護版「時間管理」功能，能彈性設定孩子每日學習、上網、使用應用程式的時段與時間上限，協助孩子管理自身上網時間，尊重家人之間的約定，即使在家時間變長，親子也能在網路與生活間取得平衡。

國立臺灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心主任馮燕教授表示：「因為疫情的關係，家長與孩子在家緊密相處時間變得更長，心理壓力也難免升高，較容易產生摩擦和衝突。建議家長可以透過平時親子間的互動，多聊聊孩子感興趣的網路議題，再從中給予想法與建議，避免單方面提出自己認為有效的方法，如此將更能有效地建立親子間正向的溝通模式。」

趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯也表示：「溝通與瞭解是陪伴孩子認識網路世界的第一步，若能適時搭配良好的工具輔助，就能更放心的讓孩子去探索，這也是趨勢科技與教育部、親職專家攜手打造PC-cillin家長守護版的初衷。從過去在校園中與學生接觸的經驗中發現，大人的參與和陪伴，比起一昧防堵更能協助孩子善用數位科技並享受樂趣，可見良好的網路使用經驗，是需要全家人一起共同努力達成的。」

PC-cillin家長守護版可成為家長輔助孩子居家線上學習的幫手，民眾現可於教育部x趨勢科技「網路守護天使2.0網站」下載「PC-cillin家長守護版」電腦版和手機版，或直接於Google Play、iOS App Store下載手機版，安裝設定只需2分鐘。

(科技)