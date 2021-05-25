中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，新北市有部分確診個案必須送往中南部的集中檢疫所，是因為「新北市沒有加強版的集中檢疫所或防疫旅館」，無法收治確診者，昨已遭新北市觀旅局駁斥。新北市長侯友宜今受訪表示，新北集中檢疫中心開放938間，今天還會增加124間，全部都交由中央統合調度，地方會全力配合。

近日雙北有不少確診民眾被送往其他縣市檢疫所，新北市觀旅局昨即表示，市府早在這波疫情之初，便由觀旅局和衛生局聯合整備，21日啟用全台第一間由地方政府徵用的集中檢疫中心，目前一共938房，將收治輕症或無症狀患者；皆依循中央指揮官公開指示，必須提供給中央統一調度使用，因此陳時中所言不符事實。

侯友宜今天表示，一年多來集中檢疫所都由中央統合調度，也有其他縣市民眾送到新北檢疫所，運作順暢。

侯友宜說，隨著收容輕症、無症狀確診者轉為加強版集中檢疫中心，新北目前陸陸續續開放938間，今天還會增加124間，全部都交由中央統合調度，中央為了統合調度醫療能量，把台北、新北有些患者送到中南部，這是中央的調度，地方全力配合，防疫中央地方上下一條心全力面對。

(中時 )