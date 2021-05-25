財團法人「基督教台北市私立伯大尼兒少家園」前院長兼執行長林鮑基慧，被控涉嫌侵占興建大樓土地仲介費、3名院生款項共計900萬元。台北地檢署25日依公益侵占、業務侵占等罪起訴林鮑基慧。

位於北市保儀路的「伯大尼兒少家園」，起源於英國宣教士艾偉德於1957年間，在北市北投租用停業旅館成立「艾偉德孤兒院」，後來艾偉德赴美募款，在文山區現址購地興建房舍。

院方1963年依據「聖經」中蒙神賜福之地的地名，命名為伯大尼，1971年正式登記立案為兒童及少年福利機構，辦理院童原生家庭關懷輔導、院友後續關懷、兒少心理輔導、高風險家庭服務、兒少收出養、兒少家庭照顧喘息及托育服務。

林鮑基慧從2006年起，至2019年擔任伯大尼執行長兼院長期間，還曾與悠遊卡公司出版公益悠遊卡，找藝人郭采潔代言募款。但伯大尼董事會接獲檢舉，發現她經手帳目不清，2020年5月間對外發表聲明，指她對兒少家園造成嚴重損害，已要求她道歉、辭職，並委請律師訴究相關法律責任。董事會除了深感遺憾外，並組危機處理小組解決這次事件。

檢調發現，擔任院長13年的林鮑基慧，利用林興建大樓土地仲介費160萬、王姓院生340萬、921受災戶傅姓姐弟院生400萬元，共侵占900萬。林鮑基慧否認侵占傅姓姐弟400萬元，但已償還王姓院生340萬元及100萬仲介費。

(中時 )