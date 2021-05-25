國內疫情升溫，為降低疫情對企業營運的衝擊，中央流行疫情指揮中心建議各企業可採行彈性上下班或分流上班機制，但近日卻有公司行號、甚至是醫院，選擇分組輪流出勤方式；對此，勞動部也強調，雇主不得片面要求員工排定假別，或以「借休」（先休再還班）等方式補足工時。

為降低「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情對企業營運的衝擊，中央流行疫情指揮中心建議各企業落實「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」，可採行彈性上下班或分流上班機制，讓勞雇雙方受疫情影響的衝擊降至最低。

近期有公司行號、醫院將部份人力拆做2至3組，以每三日或每週為單位，輪流進場上班，其餘人力則在家休假，但這些公司或醫院卻要求勞工請防疫假或是特休，讓勞工不知道該如何是好。

勞動部表示，部分事業單位僅需保留部分人力者，於兼顧內部管理之公平原則，可採輪流出勤方式，進行內部人力調整；調整時，並應注意各項工時彈性之程序性及限制性規定。勞工於分組出勤期間有請假之需求者，可依法請假，但雇主不得片面要求員工排定其他不論是否給薪之假別，或以「積借休」等方式補足工時。

勞動部也呼籲，「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情嚴峻，非社會大眾所樂見，盼勞雇雙方能共體時艱以度難關，建議雇主與勞方宜妥為溝通、討論，以獲致共識。

(工商 )