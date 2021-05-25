美國兩個最大公立學校學區，紐約市和洛杉磯，今天雙雙宣布徹底重新開放學校的計畫。美國的新型冠狀病毒疫情趨緩，接種疫苗比例漸高，家長們在全國掀起復課的呼聲。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在新聞簡報會中說：「是時候讓大家回來了，是時候讓我們所有人相聚，是時候依照原本方式行事了。」

白思豪表示，紐約市的110萬名公立學校學生今年迄今採取了各種不同的學習方式，有些人一部份時間在學校、一部分時間居家學習，有些人則仍全天「遠距學習」，但自9月起，這些方式都不再是選項。

在洛杉磯郡，聯合學區總監伯特納（Austin Beutner）說，所有高中、初中和小學學生將可全天在校上課，總數超過60萬人；但學生和部分教師也可選擇待在家裡。

伯特納說：「我們期望絕大多數師生和工作人員每天到校，但也承認我們必須替需要線上教學的人提供這個選項。」洛杉磯教師聯合工會（United Teachers Los Angeles）先前不贊成在實施額外健康安全措施之前完全重新開放學校。

路透社報導，新澤西（New Jersey）和其他數州基於防範2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情有成，已重新開放學校。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，以全國來說，昨天的新增病例數降到7天平均單日2萬2877例，是自去年6月以來最低，且不到耶誕新年假期後單日高峰25萬例的1/10。

美國疾管中心資料還顯示，美國近半人口至少已接種一劑疫苗。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天也說，州內52%居民至少接種了一劑疫苗。

美國疾管中心統計，美國施打疫苗的速度已減緩到7日平均單日約170萬劑，約為今年4月高峰單日330萬劑的一半。

既然新增病例有所減少，白思豪說，希望美國疾管中心在下一學年開始前，放寬要求學生維持一公尺社交距離的現行指引。

新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）上週也宣布，將自本月28日起取消州內的室內戴口罩規定，並自6月4 日起不再限制室外集會。

美國食品暨藥物管理局（FDA）本月核准輝瑞大藥廠（Pfizer）疫苗用於12歲以上兒童；莫德納（Moderna）生技公司也表示，打算申請自家疫苗用於兒童的許可。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1100525

(中央社)