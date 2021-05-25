台灣民意基金會今公布最新民調；對於8月登場的珍愛藻礁公投若明天投票，41.1％傾向投同意票大勝不同意；但贊成與反對雙方的差距急遽縮小10.6個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，民進黨政府翻盤可能性增加，意味藻礁公投仍有變數。

若明天投票，41.1％傾向投同意票，27.5％傾向投不同意票，4.3％尚未決定，6.1％不投票，21.1％不知道、拒答。游盈隆說，同意票將比不同意票多13.6個百分點，珍愛藻礁公投運動將輕鬆贏得勝利。

和上個月相比，傾向投同意票者大幅減少9個百分點，而傾向投不同意票者略增1.6個百分點，這使得贊成與反對雙方的差距急遽縮小10.6個百分點，無疑是一項戲劇性的發展。

游盈隆認為，藻礁公投推動者至今仍明顯居於上風，但短時間內領先差距被急遽壓縮，民進黨政府全力翻盤的可能性似乎在增加中。

進一步的分析，政黨傾向看，民進黨支持者32％同意，46％不同意；國民黨支持者55.3％同意，18.5％不同意；民眾黨支持者65.1％同意票，24％不同意；時代力量28.7％投同意，45.5％不同意；中性選民36.2％同意，19.9％不同意，29.3％不知道。

性別上，男性40.2％同意，34.8％不同意；女性42％同意，20.4％不同意票；年齡層方面，不分老幼，傾向投同意票者皆是相對多數，其中尤其以20到54歲選民有4成2以上同意票，較凸顯。

教育程度上，以專科及以上選民最突出，同意者接近五成；除了學生，每一種職業背景選民都呈現多數傾向投同意票，以軍公教人員、自營商／企業主、和基層白領階級傾向投同意票比例較高。

從6都16縣市角度看，每一個行政區域都呈現多數選民傾向同意，比例明顯較高的是桃園市、台北市與新北市，比例明顯較低的則是高雄市與16縣市居民。

本次調查訪問期間2021年5月17-20日，以全國為範圍的20歲以上成年人；全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1082人、抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

(中時 )