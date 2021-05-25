專責病床不再一人一室 侯友宜：感謝中央彈性改變 11:262021/05/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 專責病床不再一人一室 侯友宜：感謝中央彈性改變。（新北市新聞局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土病例短短幾天暴增數千人，指揮中心今天宣布，雙北專責病房不一定需要一人一室，新北市長侯友宜25日受訪表示，無症狀與輕症患者越來越多，新北多日前已跟中央反映，今天也已接到指令，只要指揮官同意就可以採多人一室，感謝中央採納、彈性改變。 疫情連日升溫，台北市長柯文哲昨日就在記者會呼籲中央，現在醫療緊繃時刻，依確診者「一人一室」規則，病床會不夠用，呼籲中央放寬限制改為二人一室。 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 (中時 ) #一人一室 #侯友宜 #中央 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯文哲建議大學也要停課 侯友宜：當然建議停課 18:552021/05/17 生活 侯友宜轟封城指引模糊不清 陳時中：應早點提出來 15:222021/05/17 生活 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情持續升溫 侯友宜：新北進入準四級準備 15:092021/05/17 生活 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 升級定義模糊 配套細項全無 4級怎麼封 侯籲中央地方協商 04:102021/05/17 焦點要聞 方艙輕重症分流 減少醫院負荷 04:102021/05/18 話題觀察 市府有員工確診 侯友宜證實：府外單位 影響規模小 10:532021/05/17 生活 全台二次大停電 侯友宜向市民說抱歉 12:182021/05/18 政治 生活熱門新聞 及時雨！翡翠、石門水庫雙進補 網狂謝老天爺 - 生活 本土病例持續爆 侯友宜：隨時做好停班準備 - 生活 「台灣人只示範一次」竟登時代雜誌！ PTT網友曝太丟臉了 - 生活 桃園增25例確診足跡曝光 全聯5店再上榜 - 生活 疫情繼續燒 全國停課傳延至6／11 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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