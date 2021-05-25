本土病例短短幾天暴增數千人，指揮中心今天宣布，雙北專責病房不一定需要一人一室，新北市長侯友宜25日受訪表示，無症狀與輕症患者越來越多，新北多日前已跟中央反映，今天也已接到指令，只要指揮官同意就可以採多人一室，感謝中央採納、彈性改變。

疫情連日升溫，台北市長柯文哲昨日就在記者會呼籲中央，現在醫療緊繃時刻，依確診者「一人一室」規則，病床會不夠用，呼籲中央放寬限制改為二人一室。

(中時 )