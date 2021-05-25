繼美韓宣布深化半導體製造合作關係後，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)周一(24日)表示，政府將提供520億美元(約合新台幣1.45兆元)資助半導體製造與研發，未來美國可能將新建7到10座半導體廠，預計可帶來超過1500億美元的投資量能。

根據外媒報導，雷蒙多是在美光晶片廠外的活動上做了上述表示，她說，在聯邦資金帶動民間資金投入下，屆時，美國可能會有7、8、9或10座的半導體新廠，預期美國各州政府都將積極爭取設廠的聯邦資金，商務部也將會有透明的資金發放程序。

《路透》報導指出，參議員華納(Mark Warner)認為，這筆資金可能可以促成7到10座晶圓廠的興建，但半導體問題不會在一夕之間解決，商務部的投資可能將長達數年之久。

美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)也在上周公布的跨黨派修正案中提建議斥資520億美元，目標是在5年內大幅提高美國半導體晶片生產與研發，使半導體製造重心重返美國。

新冠肺炎疫情引爆全球晶片供應短缺問題，已嚴重影響汽車製造以及其他行業，包括通用汽車、福特汽車等汽車製造商都已減產，美國政府也曾為了解決晶片短缺問題，邀請汽車製造商與台積電、三星等業者進行半導體高峰會。

(中時新聞網)