疫情爆發，蔡政府定調中國對台發動認知戰，呼籲民眾慎防假訊息，昨晚PTT網友發現，民進黨網路中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，在PTT反串親中，又在臉書指控PTT鼓吹大家移除疾管署的防疫帳號。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，先前已說明PTT上說刪除疾管家帳號為假訊息，當時就已交刑事局交查，任何人若違法就要負起法律責任。

林瑋豐昨晚在臉書道歉，澄清自己是反串，媒體詢問，林是否依照假訊息重罰，若其他人轉發相關假訊息是否連帶開罰，陳宗彥表示，前天就跟大家說明，PTT上稱刪除疾管家帳號是假訊息，當時就已交給刑事局偵九隊交查，針對不同資訊進來之後也會持續關注。

陳宗彥強調，任何人在防疫過程都不能置身於外，包括假訊息的防阻，都要肩負起這樣的責任，才對疫情有幫助；任何人只要有違反法律的部分，就要負起法育的責任，這是必然的。

針對台權會質疑，指揮中心稱臉書留傳「簡訊實聯制侵害個人隱私，政府藉機監控人民行蹤」為不實訊息，轉傳恐違法，此舉壓縮公共討論，陳宗彥指出，指揮中心發布的都是明顯且明確的假消息，無關言論自由或公共討論的議題。

陳宗彥指出，這段時間看到很多透過境外IP或網站跳板方式進入台灣社會，他再次呼籲民眾，這段時間看到假訊息可以先阻斷，查證後再做後續動作，才不會讓假訊息干擾社會。

另外，指揮中心今再公布假訊息，包含「台灣疫情嚴重時，一天燒掉100多具屍體」、「疫苗為了防腐加汞和鋁，打多會自閉」及網路出現偽教育部網站，陳宗彥說，這類訊息中的基本樣態就是運用中國式用語、出現簡體字等。

(中時 )