因美元走軟，從兌4個月低位回落，加上投資者轉向對金屬需求的樂觀態度，致倫敦(LME)銅價周二反彈上漲。在遭到拋售的情況下，期銅價格在過去兩個交易日均收於每公噸10,000美元關卡之下，自本月初觸及每公噸10,747.50美元的歷史紀錄高位以來，至今已下跌逾6％。
周二(5/25)截至台北時間11:00，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.83%，報每公噸10,030美元，盤中最高一度觸及每公噸10,044美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因美元走軟，從兌4個月低位回落，加上投資者轉向對金屬需求的樂觀態度，致倫敦(LME)銅價周二反彈上漲。在遭到拋售的情況下，期銅價格在過去兩個交易日均收於每公噸10,000美元關卡之下，自本月初觸及每公噸10,747.50美元的歷史紀錄高位以來，至今已下跌逾6％。
周二(5/25)截至台北時間11:00，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.83%，報每公噸10,030美元，盤中最高一度觸及每公噸10,044美元。(商品行情網)
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