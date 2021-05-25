PTT網友PA5566作圖大酸林瑋豐 (翻攝PTT)2

PTT網友回應 (翻攝PTT)

眼球中央電視台寫手林瑋豐，昨日被PTT網友抓包長期在PTT反串親中，造謠抹黑八卦版，網友PA5566利用PTT消失已久的ASCII(又名文字圖)作出多幅畫作大酸林瑋豐「現在放棄的話、反串就結束了」，網友神回「文藝復興回來了」。

有PTT網友昨晚發現，長期在PTT上反串親中的帳號bj26bj，本人身分是在眼球中央電視台擔任寫手的林瑋豐，而林瑋豐的妻子是民進黨媒體社群中心副主任楊敏。

PTT網友發文質疑，為何林瑋豐要反串親中，造謠抹黑八卦版？林不僅在PTT反串親中，近期還留言說「指揮中心蓋牌」、「打垮指揮中心」？林自己一個人自導自演，嫁禍給中國？

林瑋豐昨晚發出聲明表示，對於自己在臉書的貼文及PTT上的留言，造成外界紛擾和討論，感到萬分抱歉，對「自以為有趣的反串留言」，個人表達歉意。

網友PA5566昨晚在PTT發布多張以ASCII(利用電腦字元表達圖片，又名文字圖)手法，所製作的畫作諷刺林瑋豐，包括改編經典漫畫灌籃高手中的安西教練名言「現在放棄的話、反串就結束了」、漫畫銀魂中的神樂「你狡辯的樣子很噁心哎」等等。

文章一出，網友瞬回「教練我想打籃球」、「真正的八卦版回來啦」、「PTT的文藝復興」、「ASCII作圖的手法，不知道幾年沒看到了」、「看著看著眼淚都出來了，青春的回憶」、「這種圖網軍做不出來啦」、「這些都是那些外來種網軍不懂的文化」。

(中時 )