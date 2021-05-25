綠營網路寫手林瑋豐遭PTT網友起底自導自演中共認知作戰，國民黨團今開記者會質疑網路上有民進黨「蟑螂窩」，藍委鄭麗文直言蔡英文總統就是「蟑螂王」；引用林瑋豐貼文的綠委王定宇，今出來喊話不分朝野都該查，鄭麗文狂酸，「聽了都想吐了，你已經很不衛生了好不好，不要演出骯髒不入流戲碼！」

國民黨文傳會主委王育敏（左)、副主委鄭照新（右）25日共同主持「綠色認知作戰，槍口正對台灣人民」記者會。文傳會副主委鄭照新表示，從今天開始將結合國民黨立法院黨團及民意代表成立「打假訊息反認知作戰中心」，未來當發現有類似假訊息時，會立刻向社會大眾公布。（鄧博仁攝）

鄭麗文指出，王定宇近期陸續做梗圖污衊栽贓國民黨，還說網路上有「中共認知作戰」，抓到要用《國安法》重罰，現在抓到原來認知作戰的共匪就叫做林瑋豐，林在PTT大罵疾管署，而林是綠網軍成員，長期反轉罵民進黨。

國民黨立委鄭麗文。（資料照）

國民黨也勾勒林瑋豐人脈，林瑋豐太太是民進黨社群中心副主任楊敏，兩人的證婚人是高雄市長陳其邁，林的老師是綠委范雲，與綠委林楚茵關係友好，而林在眼球中央電視台當寫手，眼球中央電視台的經紀人韓璟，又是綠委鄭運鵬的助理。

鄭麗文說，綠營操作手法就是以林瑋豐等人發起風向，接著王定宇跟進、然後蔡英文跟進，是一條龍的生態鏈。而反串又是其慣用手法，藍委洪孟楷也發現，不僅林瑋豐反串，楊敏也曾在蔡英文談生育率的文章下，大罵蔡英文「通篇幹話去死吧！」兩夫妻更曾一起抹黑栽贓新北市長侯友宜，根本夫唱婦隨。

藍委李德維說，現在大家看清楚了，真正在台灣搞認知作戰的，其實就是民進黨從上到下，尤其是蔡英文主席周遭的人；洪孟楷也質疑，這是一顆老鼠屎壞了一鍋粥，還是整鍋粥都已經是老鼠屎？國民黨團總召費鴻泰也說，這就如前立委郭正亮所說，是一個「蟑螂窩」，而蟑螂王是誰？官階來看，老大就是蔡英文。

鄭麗文更痛批這自導自演有如「腳尾飯」翻版，民進黨治國沒半步，防疫一團亂，只會靠1450網軍搞大內宣，這時刻有全國一致防疫抗病嗎？因為民進黨目標只在打擊不利政府的言論，行為卑劣無恥，蔡英文跟王定宇都應該立刻道歉。

對於王定宇在臉書說不分朝野政黨都要查出認知作戰攻擊者，不是用「反串」個案煙霧搞政治鬥爭。鄭麗文則痛批王定宇，打人的喊救人，做賊喊抓賊，不要以為老百姓不是笨蛋，「都想吐了，你已經很不衛生了好不好，不要演出骯髒不入流戲碼！」

鄭麗文也嗆蔡英文，作為黨主席如果要負責的話，就該把楊敏去職，並立即把王定宇送黨紀，「我笑你不敢，因為妳就是蟑螂王，都已經蛇鼠一窩、沆瀣一氣，根本就是妳指使的。」

(中時 )