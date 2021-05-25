華為將正式發布鴻蒙手機作業系統 今年搭載設備3億台 11:302021/05/25 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為將正式公布可以覆蓋手機等移動終端的鴻蒙作業系統。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華社報導，從華為技術有限公司獲悉，華為將在6月2日晚8時舉行線上發布會，正式公布可以覆蓋手機等移動終端的鴻蒙作業系統。這也是繼2019年「官宣」鴻蒙作業系統後，該系統正式搭載到智慧手機。 目前業界對鴻蒙作業系統寄予厚望。華為公司預計，到2021年底，搭載鴻蒙作業系統的設備數量將達3億台，其中華為設備超過2億台，面向協力廠商合作夥伴的各類終端設備數量超過1億台。 持續擴大電動車版圖 富智康擬與Stellantis結盟 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 (旺報 ) #鴻蒙 #作業系統 #搭載 #華為 #手機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國移動啟動回歸A股上市 陸3大電信商將齊聚A股 10:212021/05/18 兩岸 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 AT＆T拆出媒體包袱 華納與Discovery合併 04:102021/05/18 全球財經 電梯抽驗弊案偵結 涉案工程員輕生 北市府無人被起訴 10:212021/05/18 社會 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 《科技》鴻海旗下夏普攜手Fikser 開發車載螢幕及介面 07:452021/05/18 財經 華為：年底3億設備用鴻蒙 04:102021/05/18 全球財經 《科技》Google認證 BenQ推無線智慧家用投影機 10:352021/05/18 財經 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 兩岸熱門新聞 願向台灣捐贈疫苗 上海醫衛基金會：希望台方去除障礙 - 兩岸 兩岸紅會或可代打 拐彎突破藩籬 - 產業財經 - 旺報 國台辦「願意盡速安排提供大陸疫苗」 陸委會回應 - 兩岸 華為將正式發布鴻蒙手機作業系統 今年搭載設備3億台 - 兩岸 - 旺報 港府發放25億港元紓困金 150萬人受惠 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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