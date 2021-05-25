新華社報導，從華為技術有限公司獲悉，華為將在6月2日晚8時舉行線上發布會，正式公布可以覆蓋手機等移動終端的鴻蒙作業系統。這也是繼2019年「官宣」鴻蒙作業系統後，該系統正式搭載到智慧手機。

目前業界對鴻蒙作業系統寄予厚望。華為公司預計，到2021年底，搭載鴻蒙作業系統的設備數量將達3億台，其中華為設備超過2億台，面向協力廠商合作夥伴的各類終端設備數量超過1億台。

(旺報 )