本土病例持續爆 侯友宜：隨時做好停班準備 11:292021/05/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比照颱風天北北基協調停班？侯友宜：隨時做好停班準備。（新北市新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北臺灣本土病例不斷攀升，到底要不要停班各界都在等，新北市長侯友宜25日表示，這段時間他到熱區視察防疫，新北市民眾已經低度活動，且人、車都很少，還在上班的比例很低，大部分在居家防疫，但隨著疫情轉換，民眾要隨時做好停班準備。 居家防疫聰明10招 讓小孩不吵、工時不會無限延長 居家新冠輕症患者的5大營養原則 維持體重很重要 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #停班 #侯友宜 #新北巿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人氣練跑路線大特搜 盡享城市風光 10:002021/05/18 生活 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 生活熱門新聞 及時雨！翡翠、石門水庫雙進補 網狂謝老天爺 - 生活 本土病例持續爆 侯友宜：隨時做好停班準備 - 生活 桃園增25例確診足跡曝光 全聯5店再上榜 - 生活 暴雨狂炸！全台降雨量第1地區曝光 網驚：嚇死人了 - 生活 確診病患只咳一天 醫曝肺部整片發白：不到24時死亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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