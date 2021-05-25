北臺灣本土病例不斷攀升，到底要不要停班各界都在等，新北市長侯友宜25日表示，這段時間他到熱區視察防疫，新北市民眾已經低度活動，且人、車都很少，還在上班的比例很低，大部分在居家防疫，但隨著疫情轉換，民眾要隨時做好停班準備。

(中時 )