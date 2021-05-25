台灣經濟研究院25日公布最新廠商判斷景氣動向調查報告，4月間的問卷調查結果就透露景氣難再攻頂的跡象，內需經濟為主的服務業與營建業營業氣候測驗點，4月同步下滑；就細項產業觀察，營建業、一般土木工程業、建築投資、零售業、批發業、餐旅業、銀行業、電信服務業等，均判斷景氣「4月持平，未來半年仍維持持平」，台經院景氣預測中心進一步指出，餐旅業與電信服務業者，看壞未來半年景氣的比例皆高於看好。

台灣經濟研究院長張建一指出，5月中旬全國升為三級疫情警戒，內需相關產業肯定急劇萎縮，如人流管制措施影響旅遊住宿業，雙北地區餐飲業限於外帶等，而營建業開工需要工人，配合防疫規定而使得人力調度更為吃緊，工期展延的後續影響將放大。

張建一表示，疫情對於內需經濟的衝擊會到什麼程度，要看接下來的疫苗接種情況，台灣的疫苗接種率極低和先前感染人數少有關，這次突然爆增確診案例，國際間都注意到台灣對於國際疫苗的需求恐急，台灣會有機會加快取得疫苗。

張建一認為，疫苗接種率的提升，會是經濟疫損縮小的重要因素，他判斷最大機會應是國產疫苗的上市，市場預估7月會有3支國產疫苗出來，因國產疫苗是針對國人體質研發，對台灣民眾的適合度應高於歐美疫苗，如果全面接種順利，此波疫情可望在7月、8月獲得有效控制，經濟活動才能逐步恢復，確保疫損不要再延續到8月之後。

(工商 )