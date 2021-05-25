長和與阿里巴巴旗下螞蟻集團早年合資成立支付寶香港（AlipayHK），雙方各持一半股權。然而，去年經過新一輪增發股份後，長和在AlipayHK持股降至40％。最新發現，長和在AlipayHK的持股進一步降低至不足兩成。

香港經濟日報25日報導，長和與螞蟻於2017年合資成立AlipayHK ，長和與螞蟻集團透過CKHH Alipay Internet Services（HK） 全資擁有AlipayHK，而長和與螞蟻集團各佔CKHH Alipay 50％股權。2020年9月，CKHH Alipay增發股份，惟只向螞蟻配發，涉及4,970.9萬股（涉6,200萬美元）。完成後螞蟻持股躍升至60.3％，長和則攤薄至僅39.7％。

CKHH Alipay上月才向公司註冊處遞交的年度申報表，發現原來長和於去年9月2日，不但沒有注資，更把CKHH Alipay大約4,810.57萬股轉讓給螞蟻，惟未有披露作價，令長和及螞蟻持股變成19.9％及80.1％。

AlipayHK發言人未回應轉讓股份交易作價，以及會否引入新股東，抑或傾向獨資經營，僅重申是次變動是雙方為進一步提升AlipayHK的營運效率而共同作出的決定。

去年9月，AlipayHK董事大換血，長和老臣及螞蟻高層全數離任董事一職，包括長和聯席董事總經理霍建寧、副董事總經理陸法蘭，以及螞蟻集團高級副總裁Douglas Feagin、首席財務官韓歆毅。

目前AlipayHK董事局成員維持不變，分別有螞蟻金服國際投資主管萬啓年、螞蟻集團國際事業群總裁趙穎，以及AlipayHK行政總裁、曾出任和記電訊營運總裁陳婉真，螞蟻一共佔2席，長和僅得1席。

(工商 )