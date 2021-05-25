蘋果2021年全球開發者大會（WWDC）敲定將於6月8日舉行，激勵蘋果股價上揚1.33％、特斯拉大漲4.4％與比特幣也同步展開跌深強彈，激勵美國那斯達克指數上漲1.41％，費城半導體指數更勁揚2.32％，推升台股今（25）日主角換人做，電子類股指數重返800點關卡，至早盤11點過後，大漲近2.65％，強於大盤的上漲1.8％多。

至早盤11點後過，加權指數一路攻高，並站上16,600點，大漲300點，指數一路翻山越嶺，同時也收復月線約16,609點及季線16,539點等重要支撐關卡，電子股今天絕命反攻扮演重要攻臣。

此外，金融股整體表現不俗，上漲約0.8％，不過，近來漲幅過大，成交量增的傳產股則紛紛下跌，鋼鐵、航運跌幅約2％，此外，疫情受害的貿易百貨、觀光類股都下跌，但疫情受惠的汽車領頭大漲逾2％，相關不受疫情影響的塑膠、電機、橡膠等都上漲，代表傳產的非金電指數小漲0.4％。

(工商 )