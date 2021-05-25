【旅遊經 編輯部報導】疫情狀況持續延燒，許多民眾都居家防疫，能不出門就不出門，連出門採買，也儘可能一次購足，減少外出機會，現在民眾不出門，北海岸、東北角的海鮮即可送上門，讓居家防疫也有好食材來烹調，讓煮夫、煮婦不會有巧婦難為無米之炊之冏！新北市政府與新北漁戶們合作，精選北海岸與東北角新鮮漁獲急速冷凍，完整打包送到民眾家門口，讓民眾即使在家也能安全品嚐鮮美的漁獲，對於海鮮控在家也可以「大啖」新鮮海鮮，可說是一大福音，而且還能用行動挺在地！

位於野柳漁港旁小小鴻利漁產，以收購當地新鮮漁獲批發起家，後來因為太多客人零售需求，便也開始經營零售服務，開設自己的店面，販售冷凍魚貨如在地軟絲、小卷等及鄰近地區的優質漁獲，早在生鮮電商尚未普及時，張老闆就已經將眼光對準這片剛興起的產業，與宅配業者合作推出漁獲冷凍宅配，甚至親自下去直播，主打直播漁戶料理推廣在地漁獲，有別於其他直播主歡快的風格，張老闆以嚴肅神情推銷在地自豪新鮮漁獲，但其實為人相當海派，可隨時上官網查詢相關品項，而目前小卷、透抽及白帶魚為當令食材！瑞芳漁會產銷班班長的林淑卿女士，早期便是與先生一同經營自家漁船，後來半退休開始經營漁獲批發零售，主打在地小卷、中卷與其他新鮮冷凍魚貨，全部魚貨都是在家處理而且專業真空包裝機打包，一開始僅賣當地遊客，後來回頭客越來越多，開始了宅配，林女士表示，近期小卷季慢慢開始、剝皮魚跟近期飛魚乾品相非常好，可客製化搭配宅配品項！

東北角海域漁獲種類相當豐富，防疫也能有新鮮漁貨食材

新北市政府漁業處長張麗珍表示，因為疫情影響不少魚市及漁戶限制人流或是調整營業時間，勢必有所衝擊，所以以宅配方式推廣在地漁獲，大家不妨多多利用，食在地挺在地。相關漁貨商城，包括：鴻利漁產(http://www.hl888.com.tw/shop/)或電洽(02) 2492-8373；長順新鮮急凍宅配林淑卿女士，電洽：0952-906729；中華民國全國漁會三重示範魚市場網路商城(http://shop.rocnfa.org.tw/)或電洽02-898583979。

圖片：新北市漁業及漁港事業管理處提供

(中時新聞網)