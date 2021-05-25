36歲日本女星大久保麻梨子（Mariko）2016年嫁給圈外男友Jerry，成為台灣好媳婦，因本土疫情嚴峻，影響民眾捐血意願，全台血液庫存拉警報，對此，大久保麻梨子二話不說出門響應捐血，許多網友紛紛留言感謝她的暖舉。

大久保麻梨子24日傍晚透過社群平台表示：「看到全台大缺水也大缺血的報導，缺水只能節省用水與求雨神，但缺血可以馬上行動！」由於全台因疫情升到第三級警戒，很多民眾都不敢出門，但大久保麻梨子強調捐血是對醫療行為有幫助的，只要戴好口罩、保持社交距離，就不用太擔心成為防疫破口，向外界喊話：「希望這幾天的雨能改善缺水危機，也（希望）大家的行動力能幫助到需要幫助的人！」並打趣表示：「耍廢夠了元氣滿滿去捐血」。

不少網友看到大久保麻梨子的見義勇為，都留言獻上感謝，「美麗的麻梨子謝謝妳為台灣付出」、「妳真的是最愛台灣的日本人，台灣政府應該要表揚妳才對」、「日臺防疫共體時艱，加油」、「麻梨子已經是位道地的台灣媳婦（台灣人）了！適時挺身而出，為台灣發聲！感謝有您真好」。

受到新冠肺炎疫情(COVID-19)影響，捐血中心資料顯示全台各地血液庫存不足，最缺的是A、O型血，首當其衝的是林立眾多醫院的台北市；台灣血液基金會表示，為確保民眾捐血安全，已在各捐血站增設消毒毯，也在現場發放號碼牌，避免群聚，現在也推出預約捐血服務、實聯制等，另外結合健保雲，若是被匡列為接觸者的民眾，被列為自主健康管理者不得捐血，請民眾可放心捐。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)