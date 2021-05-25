「社運醫師」柳林瑋藉口壓力大、需要「取暖」等理由，對3名女子強吻或撫摸胸部、下體，因而挨告。柳否認犯行，但台北地院指出，柳刻意營造氣氛，讓被害人當下分不清是否受害，3女互不相識卻都有類似指控，顯然不是虛構，遂認定柳的犯行，依3次強制猥褻罪判刑8月、8月、9月，應執行1年6月徒刑，可上訴。

判決指出，柳林瑋大學時期帶醫學營活動，認識當時讀高中的A女，2015年七夕情人節先與A女共進晚餐，再邀到家中看貓。A女感覺有異想要離開，柳堅持開車載回家，抵達A女家附近時，藉口很久沒見想擁抱一下，A女認為可能是正常社交禮儀同意，柳卻趁機大力抱住，強吻得逞。

柳林瑋另在校園演講時認識B女，後來得知B女休學，邀B女到他成立的公益醫療網路平台「美的好朋友」工作。2人2017年4月16日碰面，柳卻帶B女到建中散步聊天，再到附近吃冰，都沒談到工作的事，2人回到車上後，柳以成立「美的好朋友」募資平台壓力很大，希望可以獲得B女抱抱，B女勉為同意，柳又用同樣手法強吻B女得逞。

柳林瑋另認識在「美的好朋友」製作插畫的工讀生C女，向C女誆稱可到他家清潔打掃賺外快，2017年10月3日帶C女到他家，竟額外要求C女幫他按摩背部，按到一半突然起身，環抱並壓倒C女，強行親吻C女耳朵，並撫摸胸部、下體得逞。

柳林瑋否認犯罪，辯稱3女並未積極抵抗或求救，C女喊不要後他也立刻停手，顯然沒有違反女方意願。合議庭認為，性侵被害人為免遭受異樣眼光，選擇隱忍的案例很多，不違反常情，而且柳精心安排、刻意營造氣氛，也可能讓被害人當下分不清是否受害，因此不採信其辯詞。

合議庭指出，3名女子互不相識，卻對柳林瑋都有類似指控，可認情節並非虛構；柳害3女身心受創，犯後飾詞狡辯、推諉卸責，B女更在審理中明確表示，希望判處不得易科罰金之刑，審酌柳案發時在診所工作，每月收入約15萬元等情狀，依法判刑。

(中時 )