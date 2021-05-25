鑑於國際及國內疫情升級，為維護國內防疫安全及確保國人健康並落實邊境管制，勞動部表示，針對雇主所持具外國人入國引進效力之許可函，只要屬於5月19日至6月30日期間內效期屆滿，一律自動延長效期3個月，雇主無須再向勞動部提出延長申請。

依就業服務法相關規定指出，雇主申請引進外國人經勞動部許可後，應於許可通知所定之日起6個月內，自許可引進的國家完成外國人入國手續，逾期者，其許可失其效力。但鑑於現行國際及國內疫情升級，中央流行疫情指揮中心宣布自19日起未持有我國有效居留證之非本國籍人士暫緩入境，包含依據就業服務法引進專業外國人及移工。

勞動部跨國勞動力事務中心主任陳昌邦表示，目前聘僱許可效期在此段時間內屆滿的僱主共有8598人、包括產業類移工僱主4250、社福類移工僱主4348，允許的聘僱許可人數達1萬8482人，包括產業類1萬4068人及社福類4414人。

(中時 )