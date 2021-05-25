綠營寫手林瑋豐被PTT網友起底發現長期在PTT上反串進行中共認知作戰，曾經被指控替中共在台發展組織，後被判無罪的新黨青年軍王炳忠，今天自爆被很多人懷疑林瑋豐是不是他的「下線」？王炳忠急澄清，「林同學高中雖與我同班，但我可沒本事指揮他！」

前立委蔡正元昨呼籲國安局應該調查林瑋豐背後的中共指揮官是誰？有沒有可能是「向心」？不然不可能演中共五毛網軍演得這麼入戲。王炳忠說倒可先從他尊稱「姐姐」的綠委林楚茵查起？或者他的老師綠委范雲才有那本事，可以成功喬出3＋11捅破防疫網？

王炳忠說，至於能與他同步調、同風向做「系統性認知戰」的綠委王定宇、焦糖哥哥、蔡英文總統，應該算是他的上線，還是平級的「同僚」？「不知道！我又不是他們組織的，怎麼會知道。」

王炳忠還說，有網友指他和林瑋豐可能是一對擅長反串的「特工」，王炳忠是民進黨潛伏在共產黨，林瑋豐則是共產黨潛伏在民進黨。王則解釋他又沒在共產黨，何來潛伏共產黨？而且他哪懂反串，人家反串都要用匿名帳號，分身多角，「我從頭到尾就是「王炳忠」行遍天下。」

王炳忠說他大半夜緊急聲明，就是務必請大家明察秋毫。為維護國家安全和社會安定，贊成要查出他背後的指揮官，「不過那個『上線』絕不是我，OK？」

(中時 )