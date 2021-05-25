每個女兒都是媽媽心中的寶貝，因此娘家永遠是已婚女性們的避風港，搜狐網命理專欄點名，生肖蛇、牛以及馬的女性最能忍受挫折，結了婚就會一肩扛起顧家的責任，即使在婆家遇到困難，回到娘家也是報喜不報憂，個性相當堅強。

▍1.生肖蛇

屬蛇人的女性格內向，不太愛說話，也不善於交際，但她們最大的優點是很有耐心，不管在工作或生活中遇到什麼困難和挫折，她們都會選擇默默地承受，完全不會主動和別人提起，只想要靠自己解決問題。由於自身個性很堅強，遇到挫折時絕不輕易認輸，也不想讓別人認為自己是個好欺負的人，因此，即使她們再怎麼委屈也會自己扛著，每次回到娘家都會說自己過得很好，遇到不幸時也會選擇不說出口。

▍2.生肖牛

屬牛女個性勤快，結婚後家裡的家務事都會主動去做，孩子的教育也大多由她們來負責，雖然她們很能幹，可以同時把每件事情都做好，但有時也會感到身心疲憊，即使結婚後生活得不幸福，她們也不會告訴自己的父母，因為她們一直都很孝順，不希望雙親替自己操心，每次回娘家都只會說開心順利的事。

▍3.生肖馬

屬馬女不願比別人差，所以在能力所及的範圍內，她們都會把每件事情盡力做到最好，無論是在日常的生活或工作中，都能看出屬馬女十分爭強好勝，不肯認輸的一面。尤其在面對自己所愛的人時，她們往往會表現得更加堅強，縱使自己過得再不好，她們也不會主動跟娘家的人抱怨，只會展現出堅強的一面。

(中時新聞網)