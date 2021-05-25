大陸總理李克強24日在浙江考察時稱，浙江不僅要做小商品集散地，還要做大宗商品戰略中轉基地，要做好大宗商品進口、儲運等；並到寧波舟山港股份有限公司北崙港，聽取國際大宗商品價格走勢匯報。

中國政府網援引其稱，浙江小商品聞名世界，而小商品的生產離不開大宗商品原材料支撐。寧波舟山港是中國最早建成的現代化大港，必須要擴大開放，充分利用國內國際兩個市場、兩種資源，與世界各國開展自由、公平貿易。

寧波舟山港年貨物吞吐量連續12年居全球第一，是大陸國內最大的鐵礦砂中轉基地、原油轉運基地。

李克強此前主持召開國務院常務會議，提出高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，要綜合施策保障供給，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導，保持貨幣政策穩定性和經濟平穩運行，合理引導市場預期。

大陸國家發改委、工信部等五部門隨後召開會議，聯合約談鐵礦砂、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業；中國有色金屬工業協會會長葛紅林表示，要堅決做好大宗商品保供穩價工作。

(工商 )